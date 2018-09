FOTO Acht plechtigheden per dag in crematorium Architectenbureau zet na Utopia opnieuw pareltje neer in Aalst Rutger Lievens

06 september 2018

18u27 0 Aalst Aalst is na een paar decennia gepalaver en politiek getouwtrek een stad met een crematorium. 3.000 crematies per jaar en 8 plechtigheden per dag zullen er plaatsvinden. Het gebouw zelf is op dezelfde tekentafel ontworpen als Utopia, door het Nederlandse KAAN Architecten. Het is een van de mooiste gebouwen van de stad.

Oorspronkelijk zou het crematorium op de Hoezekouter naast de begraafplaats komen te liggen, maar op het einde van het burgemeesterschap van Anny De Maght (Open Vld) was er veel protest van actiecomités. Toen CD&V met burgemeester Ilse Uyttersprot aan de macht kwam, werd het compromis uitgewerkt om het crematorium wel te realiseren, maar op de Siesegemkouter. Vandaag knipte burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) het lintje door.

In intieme kring

Er is dus heel wat water door de Dender gestroomd vooraleer het crematorium er kon komen, maar het is gebeurd. Kris Coenegrachts van intercommunale Westlede is terecht fier op het nieuwe crematorium van Aalst. "Er zullen 3.000 crematies plaatsvinden. We rekenen op 1.100 tot 1.200 plechtigheden. Hier zullen de grote plechtigheden plaatsvinden. Er is een zaal voor 600 mensen en een voor 200. Dan is er nog een aula waar plechtigheden in intieme kring kunnen plaatsvinden voor een veertigtal genodigden", zegt Coenegrachts.

"In het crematorium zijn er geen verwijzingen naar religie, dat was belangrijk voor ons", zegt Kris Coenegrachts. "Het is wel mogelijk dat familieleden iets meebrengen om in de zaal te zetten dat verwijst naar religie indien ze dat wensen", zegt hij. Ook aan het audiovisuele is veel aandacht besteed. "Filmpjes en foto's, onze levens zijn tegenwoordig heel goed gedocumenteerd. In het crematorium zijn er twintig camera's waarop we beelden kunnen tonen in samenspraak met de nabestaanden. Het is ook mogelijk om de plechtigheid te filmen."

KAAN

Architectenbureau KAAN uit Nederland ontwierp Utopia en ook het crematorium. De Aalsterse firma De Nul voerde de bouwwerken uit. "In het gebouw is 1.300 vierkante meter natuursteen uit een groeve uit Albanië verwerkt. Grote keien van 380 miljoen jaar oud die in platen gezaagd zijn en aan de wanden zijn aangebracht. Maarhet zijn de ovens die ik persoonlijk nog het mooiste vind", zegt Vincent Panhuysen van KAAN Architecten. De industriële look van de ovens is weg, ze hebben een kleurtje gekregen. "Stofgeel of zandgeel. Ik vind het een heel dode kleur. Toepasselijk", zegt Vincent. "Als de familie het vraagt kan ze bij de crematie in de ovenruimte aanwezig zijn. Een niet onbelangrijk detail voor het personeel: alles wat lawaai maakt zit onder de grond, waardoor het in deze ruimte vrij stil blijft."

Strooiweide nog niet klaar

Het crematorium is klaar, maar de tuinen, groene buffers rond het gebouw en de strooiweide zijn nog niet af. "Voorlopig zal de uitstrooiing nog op de begraafplaats van Aalst - of de begraafplaats naar keuze - gebeuren. Tegen het einde van dit jaar wordt de strooiweide in gebruik genomen", zegt Kris Coenegrachts. "Aan de noordzijde is een vijver voorzien", vult de architect aan. "De vijver fungeert ook als waterbuffer. Aanpalend zijn er strooizones en een urnenveld, ontworpen als een soort kleine heuvels."