Foorkramer veroordeeld na dronken rit 02u53 0 Aalst Een foorkramer uit Aalst brak gisteren het dagrecord in de rechtbank van Aalst. V.C werd vorig jaar met zijn wagen uit een voetgangerszone in Aalst geplukt en had maar liefst 3,8 promille in zijn bloed.

De feiten vonden plaats vlak na de laatste dag van Aalst carnaval. De politie kon de man, die tevens aan een hoge snelheid en met gierende banden reed, onderscheppen en tijdig tegenhouden voor hij een ongeval veroorzaakte. "Zo een hoog promillegehalte krijgen we hier toch niet vaak meer", aldus politierechter Mireille Schreurs. Opvallend was ook dat de man geen tekenen van dronkenschap vertoonde. Volgens zijn advocaat had de man maar een achttal pinten gedronken. "Hij had er enkele weken gestaan en wou wat ontspannen met dit tot gevolg, hij is absoluut geen veelpleger en ik wil dan ook een milde straf vragen", aldus zijn raadsman. Zijn zwaar dronken rit leverde hem een geldboete op van 1.600 euro waarvan het grootste deel met uitstel. Hij zal ook zijn wagen twee maanden aan de kant moeten laten staan.





(KBD)