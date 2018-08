Foodtrucks hebben Graanmarkt geen goed gedaan Rutger Lievens

17 augustus 2018

16u30 0 Aalst De hittegolf had al veel gevraagd van het groen op de Graanmarkt, en na het foodtruckfestival HAP van vorig weekend is de situatie er nog verder op achteruitgegaan.

Vorig weekend vond het HAP-festival plaats op de Graanmarkt in Aalst. Foodtrucks, een springkasteel, muziek... Eén leuke bedoening. Maar buurtbewoner Walter De Schutter is niet te spreken over de manier waarop de Graanmarkt achtergelaten werd. "Hele graspartijen liggen er plat en verdord bij", toont hij. "En dat is niet het gevolg van de hittegolf. Kijk maar naar de bandensporen, afgebroken takken,... Hopelijk was dit de laatste keer."

Ook schepen Ann Van de Steen (Lijst A) is niet tevreden. "Ik ga dit bespreken met de verantwoordelijken", zegt ze. "Onze groendienst was ook niet op de hoogte van het festival, en is echt niet blij. Er werd in deze ook niet om advies gevraagd. De schade herstellen zal niet eenvoudig zijn."