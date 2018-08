FoodMarkt met een extraatje: Aalst wil wereldrecord 'blikjes openen' breken Rutger Lievens

17 augustus 2018

12u00 4 Aalst Op zondag 2 september zal er tijdens de Aalsterse FoodMarkt een poging gedaan worden om het wereldrecord 'blikjes openen' te breken. Er wordt gemikt op 2.000 blikjes — flink wat meer dan de 1.149 van het huidige Japanse record.

De eerste editie van de FoodMarkt werd vorig jaar een enorm succes, met ongeveer achtduizend bezoekers. Dit jaar telt het traject in de Molenstraat, Grote Markt en Zoutstraten zeventig foodstandjes en -trucks. "Om onze organisatie meer kracht bij te zetten en om Aalst als winkelstad te promoten, pakken we uit met een heuse wereldrecordpoging", zeggen Ramses Buekens, Rogier Schockaert, Christ'l De Wuffel, Nelly Chiese en Brigitte Baekes van vzw Grote Markt.

Yes we 'can'

"We willen zoveel mogelijk mensen tegelijk een blikje drank laten openen", klinkt het. "Er wordt samengewerkt met brouwerij Haacht, die tweeduizend blikjes Pepsi en Pepsi Max sponsort. Aalst staat bekend als een stad die van uitdagingen en wedstrijden houdt. Daarom rekenen we erop dat dit record stevig gebroken zal worden. Onder het motto 'Yes we can' hopen we af te klokken op tweeduizend blikjes."

Wie een handje wil toesteken om het record te breken, wordt op zondag 2 september vanaf 14.30 uur verwacht op de Grote Markt, voor het belfort. Er zijn contacten met Guinness World Records en deurwaarders zullen toezien op het correcte verloop. De FoodMarkt zelf is al om 11.30 uur toegankelijk.