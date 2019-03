Gesponsorde inhoud Foncé Sport pakt uit met vernieuwde winkel: “Onze meerwaarde? Kennis, advies en beleving” AANGEBODEN DOOR FONCE SPORT AALST Van de commerciële redactie

13 maart 2019

09u00 10 Aalst In tijden van online shoppen en e-commerce is de verleiding soms groot om lokale winkels links te laten liggen. Zonde, vinden wij. De beleving van het shoppen, persoonlijke service en de kwaliteit van zorgvuldig geselecteerde producten door een gepassioneerde winkelier zijn niet door een webshop te evenaren. Bovendien is lokaal kopen een pak ecologischer en in vele gevallen voordeliger. Wij gingen langs bij Koen van Foncé schoenen- en sportcenter in Aalst, die op 9 maart zijn volledig vernieuwde zaak voorstelde, en spraken met hem over de voordelen van het real life winkelen.

“Veel mensen verkiezen het nog steeds om in een fysieke winkel te winkelen en daar zijn goede redenen voor. Een sport- of wandelschoen kopen zonder de juiste achtergrondinformatie is bijvoorbeeld geen goed idee. Wij bij Foncé investeren in technische kennis bij ons personeel om een uitstekende persoonlijke service aan te kunnen bieden”, vertelt Koen Foncé van Foncé schoenen- en sportcenter op de Brusselse Steenweg in Aalst. Zijn peter opende ruim dertig jaar geleden een schoenenfabriek in het Aalsterse die later evolueerde naar de moderne winkel die Foncé vandaag is. “Er is veel veranderd in de manier waarop mensen winkelen sindsdien, maar wij staan niet stil. In februari sloten wij onze winkel een maand om onze zaak een opknapbeurt te geven. De focus ligt na de verbouwingen nog meer op een aangename winkelbeleving. Wij willen aanbieden waar online shoppen in tekort schiet: kennis, advies en beleving.”

Wat zijn volgens Koen de vijf grote sterktes van real life winkel?

1) “Wij voeren een kwaliteitstoetsing uit op heel ons aanbod. Voldoet een schoen niet aan de vereisten of zijn er klanten ontevreden met de kwaliteit? Dan schrappen wij de schoen uit ons aanbod. Wij verkopen uitsluitend producten waar we volledig achter staan.”

2) “In een fysieke winkel een schoen kopen is een fijne beleving. Daar zal Foncé na de verbouwingen nog meer op inzetten. Je bent even in een andere wereld, je kan even onthaasten en je kan rustig advies inwinnen voor je beslist.”

3) “Klanten kunnen bij ons niet gewoon schoenen kopen, wij bieden een volledige service aan. Omdat we zelf veel met sport bezig zijn, kunnen we klanten adviseren uit ervaring. Weten we weinig over een bepaalde sport, dan contacteren we experts met de vraag welk type sportkledij of -schoen wij best aanraden. Wij verwijzen sommige klanten ook door naar een sportpodoloog. Wij doen dus veel meer dan gewoon schoenen verkopen.”

4) “Al onze verkopers krijgen opleidingen: in klantenservice maar ook technische opleidingen van merken die we verkopen. Wandelschoenen, loopschoenen of voetbalschoenen, er komt vaak meer bij kijken dan je zou denken.”

5) “Lokaal kopen is ten slotte ook goed om je ecologische voetafdruk te verlagen. Geen tientallen pakketjes die je bestelt, past en terugstuurt. Je neemt één paar schoenen naar huis die je in de winkel hebt kunnen passen en waarvan je weet dat ze comfortabel zitten. Daarenboven steun je de lokale economie.”

Sinds 9 maart kan je terecht in de vernieuwde winkel van Foncé voor schoenen en allerhande sportbenodigdheden. De volledige benedenverdieping werd in een nieuw jasje gestoken en ook de voetbalafdeling kreeg een facelift. Op hun website vind je meer informatie.