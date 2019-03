Flor (84) reist naar Mississippi om zoon te bezoeken: “Het is nu of nooit” Rutger Lievens

15 maart 2019

15u24 0 Aalst Haar verste reis tot nu toe was naar Rome, maar daar komt binnenkort verandering in. Op 25 maart vertrekt Flor Caers op de gezegende leeftijd van 84 jaar richting de Verenigde Staten. Ze wil er haar zoon Luc bezoeken die er de liefde heeft gevonden. “Ik heb gevraagd aan de huisarts of het een goed idee was en die was meteen enorm enthousiast”, zegt ze. Haar avonturen zijn te volgen op de Facebookpagina ‘Moemoe in Amerika’.

Een keer naar Rome, Pisa en ook eens naar Lourdes. Verder gingen de reizen van de 84-jarige Flor Caers niet. “Ik ben nog niet buiten Europa geweest, maar ik ga er mij nu toch aan wagen”, glimlacht ze. Haar zonen Luc en Marc Borms zijn bluesmuzikanten die de laatste tien jaar regelmatig naar de VS reisden om er op te treden. Ze verloren hun hart aan Mississippi en New Orleans. Luc vond er zelfs de liefde en woont daar nu een groot deel van het jaar.

Moemoe

“Luc heeft geen green card en kan daar dus nooit langer dan drie maanden blijven, maar om wekelijks toch contact te houden organiseer ik elke week een skypegesprek tussen mijn moeder en mijn broer”, zegt Marc Borms. Via Skype zie je natuurlijk niet hoe het leven in Mississippi echt is en daar is Flor wel nieuwsgierig naar. “Hoe ziet dat huis eruit? Hoe is jet leven daar? Je vraagt het je wel af”, zegt Flor, die door kinderen en kleinkinderen ‘Moemoe’ wordt genoemd.

Tot het overlijden van haar man vorig jaar had men het haar niet moeten vragen, om zo een verre reis te maken. Ze had haar handen vol met de verzorging van haar echtgenoot. En zelfs nu zei ze niet direct ja toen de zonen haar vroegen om mee op reis te gaan. “Ik heb niet direct toegezegd. Dat doe ik niet meer, dacht ik. Niet verantwoord om dat nog op mijn leeftijd te doen. Ik had nooit gedacht dat ik dat zou doen, zelfs al was Luc voorgoed verhuisd naar Amerika. Enkele maanden geleden ben ik beginnen twijfelen: Wat als ik het toch zou doen?”

Van de huisarts heeft Moemoe alleszins de goedkeuring. “Ik ben om raad gaan vragen aan de huisarts en die reageerde erg enthousiast. ‘Doen! Meepakken!’, klonk het. ‘Er is geen enkele reden om het niet te doen’. Ik moest wel opletten dat ik tijdens de 8 uur durende vlucht regelmatig eens een wandelingetje maak op het vliegtuig, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen”, zegt Flor.

Verjaardagsfeest in Amerika

De vlucht naar Atlanta zal 8 uur duren, van daar is het nog 2 uur naar New Orleans. “Daar overnachten we in een hotel en zal Luc ons komen ophalen. De rest van de reis - tot 11 april - verblijven we in het huis van Jackie, de vriendin van Luc”, legt Marc uit. “We verblijven in Natchez, dat ongeveer evenveel inwoners als Erembodegem - 15.000 dus. Het is een stadje met prachtige landerijen en huizen die verwijzen naar de plantages van vroeger. Luc en ik zullen er enkele optredens geven en Moemoe gaat komen kijken”, zegt Marc.

Op 29 maart wordt Flor 84 jaar oud en ze viert dus haar verjaardag in de Verenigde Staten. “Die avond spelen we een concert en vieren we Moemoe’s verjaardagsfeest”, zegt Marc. Flor is fier op haar muzikale zonen. “Weet je dat ze bekender zijn in de streek van Mississippi dan hier in Vlaanderen?”, zegt ze.

De avonturen van Flor zijn ook via Facebook te volgen. Marc maakte de Facebookpagina ‘Moemoe in Amerika’.