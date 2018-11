Flesjes Safir zeer gegeerd: “Mensen steken hun autokoffer vol bakken Safir” Rutger Lievens

23 november 2018

15u34 0 Aalst Okapi Aalstar kreeg de primeur en schonk als eerste in Aalst opnieuw Safir-bier uit. Cafés in Aalst volgden het voorbeeld en nu kan je ook thuis in de zetel van een flesje Safir nippen. Acht jaar na het einde van Safir zijn er weer bakken verkrijgbaar. Verschillende Aalstenaars sprongen vrijdagochtend in hun auto en repten zich naar de drankencentrale.

Bij drankencentrale Picqueur aan de Gentsesteenweg in Aalst is het druk vandaag. De ene na de andere Aalstenaar komt er een voorraad Safir inslaan. Sommigen houden het bij één bak, anderen stapelen ze in hun autokoffer.

Een van de klanten was Steven Van Brempt van loopclub de Speedy Onions. “Wij organiseren zondag een marathon in Aalst. 42 km door Aalsterse wegen. Tussendoor is er bevoorrading voor de lopers en op een van die bevoorradingen zullen we een glaasje Safir serveren”, zegt Steven Van Brempt. “Het is dan wel een marathon, maar een met een Aalsters kantje. Safir mag daar niet op ontbreken”, zegt hij.

Zottekot

“Het is hier een ‘zottekot’. De ene na de andere komt zijn bak Safir kopen”, zeggen Michel en Sylvia Picqueur van de gelijknamige drankencentrale. Michel Picqueur, een ex-prins carnaval handelaar in drank, wil het zelf niet zo gezegd hebben maar is het grote brein achter de terugkeer van Safir. “Normaal wilden we het lanceren bij de opening van De Beiaard met carnaval. Maar het was te kort op en de deadline werd niet gehaald. Okapi Aalstar kreeg dan de primeur en nu bekend is dat carnavalsgroep Beschomt er heel haar carnavalsthema rond bouwt, is Safir weer helemaal terug”, zegt Michel.

Carnavalsbier

Als je de populariteit vandaag de dag ziet, vraag je je af waarom Inbev ooit gestopt is met het brouwen van Safir. “Acht jaar geleden, toen ze de stekker eruit trokken, verkocht dat echt niet meer goed. De verkoop lag plat”, zegt Sylvia. Picqueur denkt dat het als seizoensbier gelinkt aan carnaval wel een toekomst heeft. Het zou wel eens kunnen dat Inbev beslist om Safir elk jaar in de carnavalsperiode weer te verdelen. “Maar eerst afwachten hoe de verkoop dit jaar verloopt”, zegt Michel.

Flesje Safir op café

Een pak cafés kochten al vaten Safir in en tappen weer Safir-pils zoals vroeger. “Vanaf nu zullen ze ook bakken bier kunnen aankopen. De Safir-flesjes zullen verdeeld worden bij de Inbev-cafés in Aalst”, zegt Michel Picqueur. Het ziet er naar uit dat Aalst al zeker tot en met de carnaval van 2019 weer Safir zal drinken. Een bak met flesjes van 33 cl kost bij Picqueur 17,35 euro.