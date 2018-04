Firma Gabriëls opent eerste CNG-tankstation 17 april 2018

De firma Gabriëls, een familiebedrijf dat al 80 jaar actief is in Hofstade, heeft haar eerste CNG-tankstation geopend. CNG is een nieuw soort brandstof voor voertuigen, het is aardgas onder druk. Aan het Gabriëls-tankstation in Merelbeke werd een CNG-installatie gebouwd. "Zowel personenwagens, vrachtwagens als bussen kunnen er CNG tanken. Het hoogcalorisch gas wordt opgeslaan in een extra grote buffer waardoor een groot aantal vrachtwagens onmiddellijk na elkaar kunnen tanken", aldus Joeri Gabriëls. "Het is de start van Gabriëls als leverancier van CNG en ons eerste CNG-tankstation. CNG is aan een opmars bezig en Gabriëls wil ook deze alternatieve brandstof aanbieden." (RLA)