FILMPJE Leerlingen van De Luchtballon spelen in de sneeuw aan Utopia Rutger Lievens

22 januari 2019

15u09 0 Aalst Voor veel kinderen is het de leukste dag van het jaar. Zij kunnen in de sneeuw spelen. Vandaag werden er al een pak sneeuwmannetjes gemaakt op Aalsterse speelplaatsen. Leerlingen van De Luchtballon onderbraken hun workshop in Utopia om eventjes in de sneeuw te kunnen spelen.

De sneeuw lag er nog maar pas maar aan Utopia, de bib en muziekacademie van Aalst, of er waren al kinderen sneeuwballen aan het rollen. Het waren de leerlingen van De Luchtballon in Erembodegem. “We zijn in Utopia voor een workshop Lego Story Starter, maar opeens begon het buiten te sneeuwen. Kan je die kinderen de eerste sneeuw afpakken? Nee dus. Tijd voor een pauze en om eventjes wat in de sneeuw te ravotten”, zegt juf Katrien van het derde leerjaar.