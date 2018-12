FILMPJE: Het Aalsters Kersthuisje brengt mooiste lichtshow met 64.000 kerstlichtjes Rutger Lievens

10 december 2018

14u19 8 Aalst Welk huis uit Aalst en omstreken is het mooist verlicht in deze aanloop naar Kerstmis? Het antwoord op die vraag is ongetwijfeld ‘Het Aalsters Kersthuisje’ in Horebekeveld. Al acht jaar steekt Gunther Van den Bremt er een muziek- en lichtshow in elkaar om ‘u’ tegen te zeggen.

Vanaf nu te bezichtigen in de Horebekeveld in Aalst: Het Aalsters Kershuisje van Gunther Van den Bremt. Her en der in Aalst hangen mensen kerstverlichting aan hun gevel of in hun tuin, maar niemand uit de regio gaat zo ver als Gunther. Nog tot 6 januari kan je er genieten van 64.000 kerstlichtjes aan de gevel, in het huis en in de tuin.

“Het is nu het achtste jaar dat ik dit doe en ondertussen zijn alle lampjes vervangen door ledlampjes. In Aalst zal ik wel de enige zijn die zijn huis versiert met 64.000 kerstlichtjes. In Berlare is er iemand die iets gelijkaardigs doet, ook heel mooi”, zegt Gunther.

Ode aan Avicii

Het is meer dan gewoon wat lichtjes die aan- en uitspringen. Het is een echte kerstshow die van op straat te zien is. Elk lampje gaat aan of uit op de tonen van de muziek. Een titanenwerk om alles af te stemmen op elkaar, maar Gunther gaat heel precies te werk. “Eigenlijk begint het werk alweer in januari. Als ik aan het afbreken ben, borrelt de inspiratie voor het jaar nadien op”, zegt Gunther.

Afgelopen weekend werd het Kersthuisje officieel geopend. De toeschouwers waren getuige van een persoonlijke ode van Gunther Van den Bremt aan de overleden dj Avicii. Duizenden kerstlichtjes stuurden een boodschap van liefde uit. “Ik ben een grote fan van Avicii en dit is mijn manier om hem te bedanken voor zijn muziek”, zegt Gunther. Er zitten voor Kerstmis nog atypische liedjes tussen, maar Gunther toont wel wat hij technisch allemaal kan. “System Error van Armin Van Buren bijvoorbeeld. Die gaf op Tomorrowland op dat liedje een prachtige lichtshow en die heb ik proberen nabouwen”, zegt hij.

1.000 bezoekers

Bij de lichtjes van het Aalsters Kersthuisje hoort dus een soundtrack en die kan je van in je auto beluisteren op de frequentie 95.9FM. Maar je kan ook binnenstappen in de Wintertuin van Het Aalsters Kersthuisje. “De komende maand verwachten we hier een duizendtal mensen”, zegt Gunther. Daarmee zet hij de Arendwijk van Aalst op de kaart.

De lichtjes van Het Aalsters Kersthuisje kan je vanaf nu tot 6 januari bezichtigen. Tot en met 23 december branden de lichtjes van 17.30 tot 21 uur op schooldagen en tot 22 uur in het weekend. Van 24 december tot 6 januari is het elke dag te zien van 17.30 tot 22 uur.