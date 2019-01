FILMPJE: Eerste sneeuwvlokken vallen neer in Aalst Rutger Lievens

22 januari 2019

09u51 0 Aalst Rond 9.30 uur zijn de eerste sneeuwvlokken beginnen neerdwarrelen in Aalst. Een sneeuwtapijt lag er rond 10 uur nog niet, maar mogelijk komt daar de komende uren verandering in.

De provincie West-Vlaanderen kon als eerste genieten van de sneeuwvlokken, en nu is ook Oost-Vlaanderen aan de beurt. Iets na 9.30 uur viel de eerste sneeuw in Aalst. Tegen de middag wordt er sneeuw verwacht in het midden van het land. Misschien ligt er tegen dan al een mooi sneeuwtapijt in Aalst?

