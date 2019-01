FILMPJE: De Meyst doet de Flora ontploffen! Rutger Lievens

26 januari 2019

22u18 20 Aalst Kandidaat Bart De Meyst heeft de Flora doen ontploffen! Het zou goed kunnen dat enkele van zijn liedjes blijvers zijn.

De Meyst danste majestueus over het podium van de Flora terwijl de witte vlaggen door de zaal wapperden. Hij zong over ‘Den Oilsjtersen Bellekesboek’ en noemde Christoph D’Haese ‘Den Oilsjtersen Poetin’. De Meyst bracht een lach en een traan en dat werd geapprecieerd door de carnavalisten. “Ik hoop dat mijn liedjes uit de show blijvers worden in het carnaval”, zei hij achteraf.