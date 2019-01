FILMPJE De ‘afscheidstournee’ van het Feestcomité is van start gegaan in rusthuis Mijlbeek Rutger Lievens

16u11 0 Aalst Er stonden gele hesjes in woonzorgcentrum Mijlbeek in Aalst woensdagnamiddag. Ze protesteerden tegen de halvering van het aantal leden van het Feestcomité. Het bleek een grap te zijn van carnavalsgroep Krejeis. De groep deelde affiches uit met de data van de ‘afscheidstournee van het Feestcomité’.

Het Feestcomité is begonnen aan de jaarlijkse reeks optredens in alle rusthuizen van Aalst en omstreken. De senioren van woonzorgcentrum Mijlbeek kregen de primeur, de nieuwe prins Bart trad voor hen als eerste op.

Er waren ook gele hesjes in het rusthuis. Het bleek de carnavalsgroep Krejeis te zijn, die ‘protesteerde tegen de halvering van het Feestcomité’. Dat plan circuleert in de wandelgangen. Het Feestcomité moet hervormd worden en een van de opties is dat het na carnaval minder leden zal tellen. “Ik zal strijden voor alle 43 leden van het Feestcomité. Iedereen die zich wil inzetten voor carnaval zullen we helpen”, reageerde Dirk Verleysen, voorzitter van het Feestcomité, tussen twee liedjes door. Want dat was het toch vooral, een fijne namiddag vol samenzang en muziek. De senioren zwaaiden, zongen en dansten. Missie geslaagd, afscheidnemend Feestcomité.