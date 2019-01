Filmpje: Afscheid van prins Alex op prinsenverkiezing Rutger Lievens

27 januari 2019

01u54 0 Aalst Er is een nieuwe prins, maar dat betekent dat het rijk van de vorige prins carnaval uit is. Aalst nam in de Flora afscheid van prins Alex De Kegel en het publiek is unaniem: Alex was een topprins.

Alex is een geliefde prins carnaval, dat bleek nog eens bij zijn afscheid. De toeschouwers scandeerden ‘Aal tesaumen ver Alex’, de leuze van zijn campagne. “Alle Aalstenaars bedankt! Het was niet evident, maar ik heb de tijd van mijn leven gehad. Al de tijd die de mensen rondom mij voor mij over hadden, kan ik niet teruggeven. Maar ik kan wel vriendschap teruggeven”, zei Alex.