Filip Bonny nieuwe voorzitter van dekenij Zoutstraten: “Leegstand in de Kattestraat is groter dan in de Zoutstraten” Rutger Lievens

29 maart 2019

16u28 0 Aalst De dekenij van de Lange en Korte Zoutstraat heeft een nieuwe voorzitter: Filip Bonny van het gelijknamige immokantoor.

Hij gelooft in een mooie toekomst voor de Zoutstraten. “Ik geloof in de Zoutstraten. Ik zie dat er veel wordt geïnvesteerd in renovatie en nieuwbouwprojecten. De leegstand in de Kattestraat is hoger dan in de Zoutstraten”, zegt Filip Bonny. “Bij de komst van de Tragel zullen de Zoutstraten er nog meer uitsteken, omdat ze niet gevuld zijn met naamloze ketens maar door winkels van hardwerkende zelfstandigen die feeling hebben met de straat. Om de straat aantrekkelijk te houden moet er dringend een goeie verbinding komen tussen de Lange en Korte Zoutstraat. De bereikbaarheid en het tweerichtingsverkeer in de Zonnestraat moeten behouden blijven”, vindt hij.