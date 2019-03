Filip (44) met lampenkap op zijn hoofd op het vliegtuig om carnaval te vieren in Tenerife: “Heerlijke combinatie carnaval en vakantie, al was het wel warm met zo’n ‘vellen frak’ om je lijf” Rutger Lievens

11 maart 2019

13u42 0 Aalst Gekleed in een ‘vellen frak’ en met een lampenkap op het hoofd heeft Aalstenaar Filip Beerens (44) carnaval gevierd in Tenerife. De bontjas vulde de helft van zijn koffer, de lampenkap ging er niet meer in en zette Filip dan maar op zijn hoofd. “Op deze manier kan ik mijn vakantie in Tenerife combineren met carnaval, maar het was wel zweten in de bontjas”, zegt Filip.

Volgens Wikipedia is het carnaval van Tenerife het op een na grootste carnaval ter wereld, na dat van Rio De Janeiro. Filip Beerens trok er met twee vrienden naartoe, maar stapte in traditionele Aalsterse klederdracht door de straten van het Canarische eiland: als Voil Jeanet dus.

“Twee jaar geleden was ik er al eens naar de stoet gaan zien en ik was niet echt onder de indruk. Het zijn wel mooie wagens, maar niet die kunstige praalwagens zoals je in Aalst ziet. Nu wilden twee vrienden verkleed als Aalsterse Voil Jeanetten naar het carnaval van Tenerife en dat wou ik ook eens meemaken”, vertelt Filip.

Samba

Het carnaval van Santa Cruz duurt verschillende weken. “Dus selecteerden we onze zelf drie zotte dagen: 4, 5 en 6 maart. “Op die date volgen de hoogtepunten van het carnaval zich een na een op. 5 maart is een officiële feestdag op de Canarische eilanden. De feestnacht van 4 maart is een van de drukst bezochte van het carnaval daar. De tram blijft de hele nacht rijden”, zegt Filip. “Ik zou het omschrijven als een drukke nacht op de Gentse feesten, maar waar dan iedereen verkleed is zoals op Aalst carnaval. Pas tegen 23 uur zakt de massa af naar het centrum en het feest gaat door tot in de vroege uurtjes”, zegt hij.

Op dinsdag 5 maar ging Filip naar de stoet kijken. “De stoet start op dinsdag 5 maart start om 16 uur en toont prachtig uitgewerkte kostuums, soms begeleid door sambamuziek en dito danseressen. De koninginnen van het carnaval, verkozen op 20 februari, en al hun eredames pronken op hun praalpodium door de straten”, zegt hij. “Uitgewerkte praalwagens zoals we ze in ons Aalsters carnaval kennen moet je er niet gaan zoeken. Het mooie weer, de queens en de sambaritmes maken dat zeker goed”, zegt Filip. Op woensdag was er de verbranding van Sardine, een soort van popverbranding. “In Aalst blijven we dan nog een nacht vieren, in Santa Cruz doen ze nog door tot de zondag erna”, zegt Filip.

Lampenkap

Voor Filip, die houdt van carnaval, was deze uitstap een perfecte combinatie tussen carnaval vieren en toch op vakantie gaan. “Ik ben een fervente carnavalsvierder geweest. De laatste jaren durf ik met Aalst carnaval wel eens op vakantie gaan. De vakantiedagen zijn beperkt en na de drie dagen moet je thuis toch eventjes bekomen. In Tenerife kan je dat doen op een zuiderse bestemming”, zegt hij.

Samen met zijn vrienden had hij het idee opgevat om in Voil Jeanetten-kostuum naar het carnaval van Santa Cruz te gaan. Om er te geraken waren er wel wat praktische problemen die moesten worden opgelost. “Het kostuum neemt serieus wat plaats in. De lampenkap kon al niet in de koffer, dus heb ik een pruik op mijn kop gezet en de lampenkap daarop. Zo ben ik het vliegtuig opgegaan, al moest ik ze wel eventjes afzetten aan de scanner van de securitycheck. In het vliegtuig had ik nogal bekijks”, zegt Filip. “Omdat een ‘vellen frak’ al snel de helft van je koffer vult dacht ik ze eerst aan te doen, maar gelukkig had mijn reisgenoot een extra koffer gereserveerd en kon ze daar in.”

Met vellen frak in Santa Cruz

Uiteindelijk hebben twee van de drie reisgenoten een Voil Jeanetten-kostuum aangetrokken in Tenerife: Filip Beerens en Jean-Marie De Clercq. “De reacties in Tenerife op onze outfit was superpositief. Ze keken op van onze lampenkap, onze wimpers, onze bontjas. Al was het wel warm, met een bontjas rondlopen in Tenerife. Zeker op de metro, met al dat volk, is het zweten. De tweede avond had ik veel minder kleren aan onder mijn bontjas omdat het anders te warm was.”

Filip wil dit volgend jaar nog eens overdoen en zoekt Aalstenaars die met hem op reis willen om als Voil Jeanet het carnaval van Santa Cruz te vieren. “Ideaal zou zijn dat we een traditionele kinderwagen zouden mee kunnen nemen, maar dat wordt niet zo simpel”, zegt Filip.