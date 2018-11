Filip (41) schenkt 30cm haar aan Think Pink: “Mijn vrienden mogen me ‘Jezeken’ blijven noemen” Rutger Lievens

20 november 2018

14u02 0 Aalst Jarenlang koos Filip Van den Abeele (41) resoluut voor de Jezus Christus-look: lange haren tot op zijn rug en flink wat baardgroei. Voor Think Pink - de organisatie die haar inzamelt en zo pruiken van kankerpatiënten financiert - ging Filip vandaag naar de kapper. Goed voor 30 centimeter haar. “Ik ben zelf met kanker geconfronteerd, dus wil ik iets doen”, zegt hij.

Zijn vrouw Marijke zat deze voormiddag een beetje te bibberen van spanning thuis te wachten terwijl haar man naar de kapper was. Hoe zou hij eruitzien met kort haar? “Eigenlijk heeft hij al sinds zijn tienerjaren wat langer haar. Soms is het wat korter, maar meestal lang. Hij heeft er zelfs zijn bijnaam in Aalst aan te danken: ‘Jezeken’”, zegt ze.

‘Jezeken’, voor de niet-Aalstenaars, dat is hetzelfde als ‘Jezus. U weet wel, dat hoofdpersonage uit het Nieuw Testament dat soms wel eens afgebeeld wordt met lange haren en flink wat baardgroei. Met dezelfde lange haren en sik/baard liep Filip dus jaren rond, maar dat is nu voorbij. “De laatste vijf jaar had ik het met opzet wat laten groeien om Think Pink te kunnen steunen. Ik had zelf met kanker te maken gekregen. Gelukkig moest ik geen chemotherapie ondergaan en was ik ervan af met een operatie. Maar het heeft toch een impact op een mens en dus wilde ik iets doen ter ondersteuning”, zegt Filip.

“Ik blijf ‘Jezeken’”

Think Pink roept vrouwen en mannen op om hun staart te knippen. Die haren worden verkocht en gebruikt om pruiken te maken. Met de opbrengst en de steun via enkele evenementen kan het Geef om Haar Fonds permanent 200 euro voor de aankoop van pruiken terugbetalen. Sinds de start van de actie in 2008 werden intussen meer dan 5.000 vrouwen financieel geholpen.

Kapsalon K&D aan het station van Aalst knipte 30 centimeter haar van Filip zijn hoofd en dat gaat naar het goede doel. Of Filip nu voor zijn vrienden ‘Jezeken’ blijft, is afwachten. “We zullen zien of de bijnaam standhoudt. Het is uiteindelijk gewoon mijn haar dat korter is, ik blijf dezelfde Jezeken als vroeger”, zegt Filip.