Fikse geldboete nadat vrouw vier jaar zonder keuring rijdt 20 maart 2018

02u47 0

Godelieve V. moest zich gisteren voor de rechtbank van Aalst verantwoorden nadat ze met haar wagen vier jaar aan een stuk rondreed zonder in het bezit te zijn van een geldige keuring. "Het gaat om een vergetelheid", aldus de advocaat van de vrouw. De vrouw beschikte niet alleen over geen keuring, ze werd ook onderschept door een politiepatrouille toen ze achter het stuur een sms aan het versturen was. Godelieve zelf kwam niet opdagen in de rechtbank. De vergetelheid en het gebruik van de gsm leverde haar een geldboete op van 1000 euro. Ze kreeg geen rijverbod opgelegd door de rechtbank.





(KBD)