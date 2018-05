Fikse geldboete en rijverbod voor dronken bestuurster 01 juni 2018

Vera L. werd door de Aalsterse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 3200 euro waarvan het grootste deel met uitstel. De vrouw werd in Aalst opgemerkt achter het stuur terwijl ze aan het aanschuiven was aan de verkeerslichten. Toen de lichten op groen sprongen, kon de vrouw niet meer vertrekken. Een politiepatrouille trof haar aan en nam haar mee naar een parking van een supermarkt. Daar reed de vrouw nog eens tegen het politievoertuig aan. Uit controle bleek dat ze 1,3 promille alcohol in haar bloed had. De vrouw was in het verleden ook al enkele keren veroordeeld voor dronken sturen. Volgens haar advocaat zat ze in een moeilijke periode op het moment van het ongeval. Naast de geldboete kreeg de vrouw ook nog een rijverbod van drie maanden opgelegd en zal ze moeten slagen in al haar examens. De vrouw moet aan de hand van testen ook aantonen of ze ooit nog rijgeschikt is. De zaak zal verder gezet worden op 28 juni. (KBD)