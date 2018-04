Fikse geldboete en rijverbod na vluchtmisdrijf 27 april 2018

Een bestuurder uit Aalst moest zich gisteren verantwoorden in de politierechtbank voor een ongeval met vluchtmisdrijf. De man reed er een geparkeerd voertuig aan en sloeg op de vlucht. Een getuige zag het ongeval gebeuren en verwittigde de politie. Hij kon een beschrijving doorgeven aan de hulpdiensten. Even later troffen ze B. bij hem thuis aan en zagen ze ook zijn beschadigde wagen staan. Uit een ademanalyse bleek dat de bestuurder dronken was op het moment van de feiten. Dat bleek niet de eerste keer te zijn. Het leverde hem een geldboete op van 3.560 euro, waarvan meer dan de helft met uitstel. Zijn rijbewijs zal hij ook drie maanden moeten inleveren, en hij moet alle examens opnieuw afleggen als hij weer achter het stuur wil kruipen.





(KBD)