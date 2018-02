Fikse boete en rijverbod voor motorrijder 16 februari 2018

02u53 0 Aalst Aalstenaar G.T. is veroordeeld tot een jaar rijverbod en 7.200 euro boete met uitstel nadat hij vorig jaar met zijn motor zwaar ten val kwam in de stad. De man bleek niet aan zijn proefstuk toe te zijn, want bij zijn ongeval had de man al een rijverbod lopen. Bovendien was hij ook niet in orde met de papieren van zijn motorfiets en had hij maar liefst twee promille alcohol in zijn bloed bij zijn crash.

G.T. zelf raakte bij zijn crash zwaargewond en lag enkele dagen in een coma omdat hij zijn nek had gebroken.





Ruzie met vriendin

"Ik had ruzie met mijn vriendin gekregen nadat we waren uitgegaan", aldus T. "Ik had al heel wat whisky gedronken en werd kwaad. Ik heb dan gewoon de verkeerde keuze gemaakt om met mijn motor te gaan rijden die in de woonkamer stond. Ik besef dat het heel dom is, maar ik durf intussen niet meer achter het stuur te kruipen", klinkt het.





Politierechter Mireille Schreurs begreep deze beslissing niet. "Elke keer als je kwaad bent, achter het stuur kruipen in die toestand gaat je niet ver vooruit helpen", zei ze streng.





Het leverde de Aalstenaar een geldboete op van 7.200 euro waarvan een groot deel met uitstel. Hij krijgt ook een nieuw rijverbod van een jaar en moet slagen in medische en psychologische proeven als hij ooit opnieuw wil rijden. (KBD)