Fietsster gewond na aanrijding met personenwagen 09 mei 2018

Een fietsster raakte gisterenavond rond 17.30 uur gewond nadat ze in aanrijding kwam met een personenwagen in Hofstade. Het ongeval gebeurde op de Hoogstraat in de richting van Dendermonde. De vrouw was net naar de winkel om boodschappen geweest. Om een nog onbekende reden kwam tot een aanrijding met de wagen. Ze kwam ten val en bleef even liggen op de grond. De mug en ambulance kwamen ter plaatse en brachten haar naar het ziekenhuis. De schade aan het voertuig bleef relatief beperkt. De politie van Aalst kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De straat werd kort even afgesloten. (KBD)