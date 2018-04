Fietsregistratie voor pendelaars 25 april 2018

02u26 1

De stad en de lokale politie Aalst organiseren en fietsregistratie voor pendelaars op vrijdag 27 april. " De stad Aalst onderneemt specifieke acties om fietsdiefstal in de stationsomgeving tegen te gaan", zegt de stad. "Deze acties komen tot stand door samenwerking van team Integrale veiligheid van de stad Aalst met de NMBS, de Lokale Politie, het Fietspunt en de gemeenschapswachten. In de week van 23 tot 27 april lopen specifieke acties in het kader van fietsdiefstal in de stationsomgeving. Tijdens de avondspits van vrijdag 27 april worden pendelaars gesensibiliseerd om hun fiets altijd correct af te sluiten en krijgen ze ook de kans om hun fiets ter plekke te laten registreren." (RLA)