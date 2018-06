Fietspad tussen Bergweg en Doorsteeklaan 13 juni 2018

02u52 0

De provincie Oost-Vlaanderen legt in samenwerking met de stad Aalst een fietspad aan tussen de Bergweg en de Doorsteeklaan. "Dat is de verlenging van het jaagpad langs de Dender richting Dendermonde. De werken omvatten de grondwerken en de aanleg van het fietspad zelf in bitumineuze verharding", zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A). "Elke nieuwe verbinding betekent een verbetering voor de fietser, in dit geval komende vanuit Dendermonde richting Aalst. De fietsers komen voorlopig terug op de openbare weg ter hoogte van de parking van Jan De Nul aan de Hendrik Consciencestraat."





Schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (Lijst A) vult aan. "Het stuk ontbrekende fietspad langsheen de Tragel tot aan de Zwarte Hoekbrug maakt onderdeel uit van de aanleg van de nieuwe Tragelweg. Ook deze werken zijn al voorzien en goedgekeurd. Work-in-progress dus." (RLA)