Fietskoerier Kingslize Pizza overvallen 22 maart 2018

Een fietskoerier van het Aalsterse Kingslize Pizza heeft dinsdagavond omstreeks 20.00 uur enkele rake klappen gekregen van een viertal jongeren. Hij werd hierbij ook overvallen op een brute manier. De feiten speelden zich af aan het kruispunt op de Binnenstraat en de Moorselbaan. De jongeren zouden tussen de 17 en de 18 jaar oud zijn. De jonge fietskoerier zelf kwam grotendeels met de schrik vrij en liep enkele schrammen op. Een van de jongeren droeg een zwarte Adidas-tas. Alle betrokkenen droegen een jeans en hadden een kap op hun hoofd waardoor ze moeilijk te identificeren waren. De pizzeria diende klacht in bij de politie van Aalst, maar zijn op zoek naar tips. Indien er mensen zijn die iets gezien hebben van de vechtpartij mogen ze zich melden bij de politie van Aalst of via de Facebookpagina van Kingslize Aalst. (KBD)