Fietsgids 'Denderstreken' voorgesteld 04 mei 2018

Schepen van Toerisme Mia De Brouwer (N-VA) verwelkomde een delegatie van Toerisme Oost-Vlaanderen en toeristische spelers in sportcomplex Schotte ter gelegenheid van de voorstelling van 'Denderstreken', de nieuwe 96 pagina's tellende fietsgids. "In deze pocket van Toerisme Oost-Vlaanderen worden vijf lusvormige routes aangeboden tussen Dendermonde, Aalst, Ninove, Geraardsbergen en het Waalse stadje Ath", zegt de schepen. "De vijf fietslussen leiden toeristen van het Waalse Ath, door de Vlaamse Ardennen en Scheldeland, tot in Dendermonde." Denderstreken kost 6 euro en kun je bestellen via www.tov.be/denderstreken of is te koop in het toerismekantoor in Aalst op de Hopmarkt. (RLA)