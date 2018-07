Fietsertje rijdt tegen voordeur Koen Baten

16 juli 2018

18u00 0

De Aalsterse politie heeft afgelopen zaterdagavond omstreeks 19.45 uur een oproep gekregen voor een verkeersongeval in de Bredestraat. Het ging aanvankelijk om een fietser die ergens tegen was gereden, maar bij aankomst van de agenten bleek het te gaan om een fietsertje dat nog leerde rijden op twee wielen. Het slachtoffertje was tegen de voordeur van een woning gereden en gevallen, en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.