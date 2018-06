Fietsersbond geen fan van alle kleurtjes VERSCHILLENDE STROKEN TE VERWARREND EN NIET EENDUIDIG RUTGER LIEVENS

07 juni 2018

02u35 1 Aalst De stad besliste na protest van fietsend Aalst dat er eenrichtingsverkeer en tijdelijke fietssuggestiestroken komen in de Denderstraat. "Het is beter dan niks", zegt de Fietsersbond, die zich vragen stelt bij de vele fietssuggestiestroken die opduiken in de stad, nu eens in het geel dan eens in het grijs of met een fietspictogram. Te verwarrend en niet eenduidig voor de fietser, klinkt het.

Het resultaat van de Critical Mass Denderstraat Edition is dat de stad werk maakt van tijdelijke fietssuggestiestroken en eenrichtingsverkeer in de straat achter het station.





"Die fietssuggestiestroken zijn als tijdelijk te beschouwen, in afwachting van de realisatie van de fietsverbindingen in de Tragel-site en op de pendelparking. Eens al die fietsverbindingen gerealiseerd zijn, maken de suggestiestroken zichzelf overbodig", zo stelt schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (lijst A). Zij pareert de kritiek dat ze de fietser vergeten was. "We voorzien meer dan 1.000 fietsparkeerplaatsen op deze site. Maar de werken starten pas volgend jaar en zullen ruim twee jaar duren", zegt ze. "Door het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Denderstraat, weg van de Zeshoek, krijgen we een vlottere doorstroming voor auto's. Minder auto's betekent veiliger fietsen in de Denderstraat", aldus schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (lijst A).





Een andere maatregel in die omgeving is de aanleg van een fietspad net ten oosten van de spoorweg, tussen de Dendermondsesteenweg en de Gheeraerdtsstraat. "In afwachting van de aanleg van fietspaden langs de Nieuwe Tragelweg zorgt deze nieuwe fietsverbinding ervoor dat fietsers vanuit Hofstade en Gijzegem veilig naar het station kunnen rijden, of naar de bestemmingen verderop in het centrum zoals het AC, de Werf", zo besluit Casaer.





"Beter dan niets"

De Fietsersbond is voorzichtig positief. "Een fietssuggestiestrook in de Denderstraat is een stap in de goeie richting, het is beter dan niks. Wij hadden er vooral een probleem mee dat er in het midden van die nieuwe straat zoveel ruimte verloren ging door de gearceerde middenstrook. Op het recente fietscongres is ook aangekaart dat er door de fietssuggestiestroken te weinig eenduidigheid is voor de fietsers", zegt Marleen Stallaerts van de Fietsersbond.





Wie in Aalst fietst, vindt op het Keizersplein suggestiestroken in het grijs, suggestiestroken in het geel die overgaan in rode fietspaden. In de Moorselbaan wordt gewerkt met fietspictogrammen. Soms is er belijning, soms niet.





Schepen Casaer zegt dat de suggestiestroken aan het Keizersplein grijs moesten zijn omdat het een beschermd stadszicht is. "Onze leidraad is het Vademecum Fietsvoorzieningen van Mobiel Vlaanderen. In de regel in een suggestiestrook oker, een fietspad rood. Zeker bij elke nieuwe straat volgen we die leidraad. De suggestietroken bewijzen zeker hun nut, ze zijn een visuele indicatie voor autobestuurders dat daar de plaats is van de fietsers. In de Hogeweg zijn er minder foutparkeerders op die gele stroken, mensen gaan niet in de weg staan van fietsers."