Fietsersbond geeft donderdag applaus aan fietsers op Leirekensroute Rutger Lievens

18 maart 2019

17u42 0 Aalst Donderdag is het de zesde Nationale Applausdag van de Fietsersbond en ook in Aalst krijgen fietsers applaus. Fietsers die aan de Zwembadlaan en Leirekensroute rijden, krijgen een paascadeautje.

Op woensdag 21 maart staan meer dan 100 teams over heel België tijdens de ochtendspits paraat om fietsers te belonen met een applaus. Ook Fietsersbond Aalst doet mee. Via dit initiatief van de Fietsersbond, de belangenbehartiger van alle fietsers fietsers feliciteren. “Een hartverwarmend applaus voor mensen die dagelijks de fiets nemen voor woon-werkverkeer, naar school, naar de winkel, ... Om hen te bedanken en aan te moedigen: zij maken de keuze voor het slimste en gezondste vervoermiddel”, zegt de Fietsersbond.

Deze keer steekt ook Fietsersbond Aalst de fietsers een hart onder de riem op Leirenkensroute aan de Zwembadlaan. “Fietsers ontvangen er voor deze gelegenheid alvast een vroeg paascadeautje. Waarom op deze locatie? Omdat elke fietsinvalsweg naar de stad voorrang moet krijgen. Een veilige en fietsvriendelijke stad kan enkel eens de toegangswegen ook fiets- en kindvriendelijk zijn. Met deze actie zetten we fietsen in Aalst in de kijker, en vragen we blijvende aandacht voor een duurzaam fietsbeleid”, zegt de Fietsersbond. Er zal applaus zijn tussen 7.30 en 8.30 uur.