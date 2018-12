Fietsers krijgen voorrang op Leirekensroute en Notelaarspad Rutger Lievens

19 december 2018

14u03 3 Aalst Op twee belangrijke fietsroutes in Aalst, de Leirekensroute en het Notelaarspad, krijgen fietsers bij oversteekplaatsen voorrang. Dat heeft het uittredende schepencollege van Aalst beslist.

Om duidelijk te maken dat de fietser voorrang heeft op het gemotoriseerd verkeer aan oversteekplaatsen, zijn een aantal ingrepen aan het wegdek nodig. “Op de Leirekensroute werden al twee overgangen aangepast ingericht, meer bepaald ter hoogte van de Bergemeersenstraat en aan de Bergekouter”, zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A).

“Een opvallende rode coating afgebakend met stippellijnen trekt daar de aandacht van de automobilist die het kruispunt wil oversteken”, zo stelt schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (Lijst A). “Beide proefopstellingen bleken succesvol voor de veiligheid en vlotheid van de fietser en werden afgelopen zomer bestendigd door het college. Op dit moment zijn de oversteekplaatsen van de Leirekensroute niet uniform ingericht, wat onveilig is voor de fietser. We trekken de lijn daarom door over het gehele traject op grondgebied Aalst. Op die manier weten zowel fietser als automobilist duidelijk waar ze aan toe zijn”, aldus schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (lijstA).

De nodige borden en bijkomende wegmarkeringen worden voorzien. Zo komt er ter hoogte van het kruispunt met de Boekveldbaan en aan de Spruithoekstraat ook een verhoogde inrichting.

Fietserstunnel

Enige uitzondering is het gedeelte van de Leirekensroute tussen de Moorselbaan-N411 en de Paddenvijverstraat. Hier wordt het traject van de fietser in zijn geheel aangepast. Bij de realisatie van de fietserstunnel zal er geen doorgaand gemotoriseerd verkeer meer mogelijk zijn tussen de Achterweg en de Moorselbaan.

“Omdat de Achterweg op termijn toch autoluw wordt, geven we er de voorkeur aan om de straat nu al fysiek af te sluiten van de N411 met betonblokken en er een volwaardige fietsstraat van te maken”, zo gaat Casaer verder. “Dit wordt dan de nieuwe, bredere en dus ook betere fietsverbinding naar de aansluiting op de Paddenvijverstraat”.

Spoorwegbedding tussen Hofstade en Gijzegem

Het kruispunt met de Achterweg en de Paddenvijverstraat wordt in functie hiervan heringericht: “De verkeersplateau wordt verlengd en er komt een middeneiland, wat het aankomende verkeer van de Rijgerstraat afremt. Ook het verkeer komende van de N411 zal door een vernauwing ter hoogte van de plateau een vertragend effect ervaren. De doorgang van de fietsers krijgt een extra okerkleurig accent in de oversteek tussen Leirekensroute en Achterweg”, vult Van de Steen aan.

Ook op het Notelaarspad, een fiets- en wandelpad langs de oude spoorwegbedding tussen Hofstade en Gijzegem, komt de fietser in de voorrang en worden gelijkaardige, uniforme maatregelen getroffen.