Fietser gewond na aanrijding met personenwagen Koen Baten

28 november 2018

Op de Neerhoflaan in Gijzegem is dinsdagochtend een fietser gewond geraakt nadat hij in aanrijding kwam met een voertuig. De fietser kwam ten val. De politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Over de omstandigheden van het ongeval is niets bekend.