Fietser botst met stilstaande bus Koen Baten

03 augustus 2018

12u42 0

Op het statieplein in Aalst is donderdagavond iets voor 20.00 uur een fietser gewond geraakt. De bestuurder op de fiets botste er met een stilstaande lijnbus, vermoedelijk was hij verstrooid. Hij kwam ten val en moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.