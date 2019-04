Fietser aangereden door voertuig Koen Baten

19 april 2019

14u45 4

Op het Vredeplein in Aalst gebeurde donderdagavond een ongeval met een fietser en een personenwagen. De aanrijding gebeurde rond 18.45 uur. De fietser kwam ten val door de aanrijding. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. Hij is er niet erg aan toe.