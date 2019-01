Fietser aangereden door personenwagen Koen Baten

11 januari 2019

Een fietser is afgelopen nacht gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een personenwagen in de Meuleschettestraat in Aalst. De aanrijding gebeurde iets na middernacht. De omstandigheden van het ongeval zijn niet bekend. De fietser kwam na de aanrijding zwaar ten val en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.