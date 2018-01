Fietsdeelsysteem voor kinderfietsen 02u56 0

Voortaan kunnen gezinnen in Aalst kinderfietsen gebruiken van het deelsysteem 'Op Wielekes'. Na onder andere Mechelen, Antwerpen en Leuven opent er op 5 mei ook in Aalst een depot van kinderfietsdeelsysteem 'Op Wielekes', op initiatief van CLW TechniGO! Aalst. "'Op Wielekes' is een project van Netwerk Bewust Verbruiken en opende in 2014 haar eerste depot in Ledeberg. Het project promoot fietsen bij kinderen tussen 2 en 12 jaar. Het principe is heel eenvoudig. Als ouder betaal je een beperkte jaarbijdrage", zegt de stad. "Na het tekenen van een contract, neem je de fiets mee naar huis. Jonge gezinnen die lid zijn, kunnen een loopfiets, een aanhangfiets of een kinderfiets gebruiken. Eventueel onderhoud zit vervat in de prijs. Wordt de fiets te klein voor jouw kind, dan breng je hem terug en krijg je een groter model mee. Je groeit gewoon mee met het aanbod. Bij elke wissel wordt de oude fiets in goede staat hersteld zodat die opnieuw kan worden uitgeleend."





De leerlingen van CLW TechniGO! Aalst, uit de deelrichting fietsmechanica, zullen twee maal per maand aan de fietsen werken onder toezicht van de praktijkleerkracht. "Als schepen van Mobiliteit en Welzijn, kan ik dit initiatief alleen maar toejuichen. Kinderen groeien veel te snel 'uit' een fiets en de aankoop kan vrij duur uitvallen. Dankzij dit ruilsysteem heb je voor een beperkte bijdrage steeds een fiets op maat van je kind, en dan nog eens goed onderhouden ook. We maakten dan ook 1.500 euro vrij voor een mooie opstart", aldus Dylan Casaer (SD&P). Meer info op www.facebook.com/opwielekesaalst. (RLA)