Feestelijke heropening van Cinema op 20 april 23 maart 2018

De stedelijke jongerenfuifzaal Cinema aan de Hopmarkt in Aalst gaat in het weekend van 20 en 21 april weer open. Vzw Dallas blijft zaal Cinema, nu uitgebreid met repetitieboxen, uitbaten. "De fuif- en evenementenzaal is vergroot in capaciteit, de bijhorende huurprijs voor jongeren blijft echter dezelfde. Daar kiest de stad bewust voor om zo het verenigingsleven bij jongeren groeikansen te geven", zegt schepen van Jeugd Iwein De Koninck (CD&V). "Na een grondige en uitgebreide jurering werd een nieuwe uitbater voor zaal Cinema aangeduid. Net als voor de verbouwingen, kwam vzw Dallas als sterkste kandidaat uit de bus."





"In totaal meldden zeven kandidaten zich aan, waarvan vier kandidaten de opdracht ook effectief uitvoerden. Bij de overgebleven kandidaten wist vzw Dallas de jury te overtuigen, mede door de sterke omkadering, het ruime netwerk en de aanwezige expertise. Ook hun focus op de ondersteuning en begeleiding van jongeren zorgde ervoor dat ze opnieuw aangeduid werden als de meest geschikte uitbater voor zaal Cinema", zegt de schepen. Pieter Vanassche van vzw Dallas kijkt uit naar de nieuwe start van de zaal. "We zijn volop bezig met de uitwerking van de programmatie voor de komende maanden", zegt Vanassche. De vzw sluit een gebruiksovereenkomst af voor drie jaar. Naast een nauwe samenwerking met team Jeugd van de stad, zal ook een stuurgroep de werking van de uitbater opvolgen en evalueren. In deze stuurgroep zetelen onder meer vertegenwoordigers van de Aalsterse jeugdraad en de erkende jeugdbewegingen. (RLA)