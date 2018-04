Feestcomitévoorzitter op N-VA-lijst 19 april 2018

N-VA trekt naar de kiezer met twee ex-Prinsen Carnaval en de voorzitter van het Feestcomité. Raf Sidorski en Kris Van Vaerenbergh zijn ex-prinsen die de stem van de carnavalist in de gemeenteraad willen verkondigen.





Bijna waren de prinsen met drie geweest, maar Kristof Devos koos ervoor om te stoppen met politiek. Dirk Verleysen, die als Feestcomitévoorzitter in de aandacht kwam met zijn #Oilsjtpositief-campagne, staat op plaats 19. Toch lijkt de N-VA-lijst van 2018 zeer goed op die van 2012.





Ervaring en nieuw talent

"De N-VA trekt naar de Aalsterse kiezer met een lijst waarop maar liefst 17 uittredende mandatarissen, maar ook 20 volledig nieuwe kandidaten figureren. Onze lijst vormt een perfecte mix van politieke ervaring en nieuw talent", zegt lijsttrekker Christoph D'Haese. "In de top vijf staan alle schepenen. Daarna volgen elf uittredende gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden. Met 15 leden in de gemeenteraad en 3 leden in de OCMW-raad werd de N-VA na de vorige verkiezingen met voorsprong de grootste partij van Aalst."





(RLA)





