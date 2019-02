FC De Kampioenen zoekt 500 figuranten om carnavalsstoet na te spelen voor vierde film Rutger Lievens

24 februari 2019

17u37 0 Aalst Regisseur Jan Verheyen is op zoek naar 500 figuranten om in de Paasvakantie de carnavalsstoet van Aalst na te spelen. Nu zondag worden de eerste scènes van de vierde FC De Kampioenen-film opgenomen in de carnavalsstoet van Aalst. Op 8, 9, 10 en 11 april wordt er opnieuw gefilmd in Aalst, dit keer in de Molenstraat.

Regisseur Jan Verheyen, Loes Van den Heuvel (Carmen) en Herman Verbruggen (Markske) waren deze namiddag aanwezig in koffiebar De Prins Drinkt Koffie. Daar schenkt Kris Van Vaerenbergh van De Lodderoeigen de koffie uit. FC De Kampioenen gaat volgende zondag samen met carnavalsgroep De Lodderoeigen de stoet van Aalst in.

Molenstraat

“We gaan iets doen dat nog nooit gedaan is. We zullen tijdens Aalst carnaval op 3 maart met drie ploegen een aantal beelden maken voor de film ‘FC De Kampioenen 4 Viva Boma’. Dat betekent dat er in de stoet drie praalwagens zullen gaan met als thema FC De Kampioenen. Er zijn drie praalwagens gebouwd in samenwerking met De Lodderoeigen. Die wagens spelen natuurlijk een rol in de finale van de film”, zo vertelde regisseur Jan Verheyen.

Maar FC De Kampioenen vertrekt daarmee niet uit Aalst. “Na 3 maart zullen we dan op vier dagen in de Paasvakantie - op 8, 9, 10 en 11 april - scènes opnemen. Dat doen we in de Molenstraat, die dus ook die vier dagen afgesloten zal zijn. Ons deel van de stoet zullen we reconstrueren. Praalwagens, figuratie, carnavalisten enzovoort. Iedereen komt daar opnieuw samen. Daar zullen we dan de eigenlijke spelscènes met dialogen draaien. Wat natuurlijk sowieso onmogelijk is om dat tijdens de stoet te doen”, zegt Jan Verheyen. Ook in Meldert zal er opnieuw worden gefilmd begin april.

500 figuranten gezocht

Zowel op 8, 9, 10 als 11 april zijn er 500 figuranten nodig voor de scènes in de Molenstraat. “We hebben al veel vragen gekregen uit de regio Aalst van mensen die willen figureren. Wie wil figureren, mailt naar fcdefiguratie@gmail.com”, zegt Verheyen.

Geen handtekeningen of selfies

Wat komende zondag betreft, hopen Jan Verheyen en de acteurs dat het publiek wil meewerken. “We weten natuurlijk, Aalst carnaval is een feest en is vrijheid blijheid. Gezien het feit dat er 100.000 mensen naar Aalst carnaval komen, is het onmogelijk dat de acteurs handtekeningen uitdelen of selfies zullen nemen. Bij voorbaat wil ik daar duidelijk over zijn - en het hart van de acteurs zal bloeden - maar we hebben daar geen tijd voor. De stoet past zich niet aan aan de film, maar omgekeerd. De stoet gaat vooruit en ik zal dus niet kunnen roepen ‘Oké stop! En nu allemaal 100 meter achteruit!’”, zegt hij.

Aalst krijgt de première van de film in Het Feestpaleis en Palace. “We willen Aalst bedanken voor hun welwillendheid door twee grote premières in Aalst door te laten gaan. Met het jaarlijkse gala ten voordele van de nierpatiënten in november komen we naar Aalst en een week voor de release komen we ook naar Aalst”, klinkt het.