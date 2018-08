FC De Kampioenen met De Lodderoeigen in de carnavalsstoet Rutger Lievens

28 augustus 2018

19u02 0 Aalst De Lodderoeigen namen in 2017 tv-presentator Jani Kazaltzis mee in de carnavalsstoet, voor de stoet van 2019 zullen ze samenwerken met FC De Kampioenen. De makers van de nieuwe Kampioenenfilm willen filmen in de carnavalsstoet van Aalst. De Lodderoeigen zijn kandidaat om een wagen te bouwen voor Markske, Carmen, Boma en co.

Het is me wat tegenwoordig in Aalst. Maandagavond was er nog de avant-première van de nieuwe VTM-thrillerreeks De 13 Geboden in de kerk van Terjoden, een reeks die opgenomen is in Aalst. In oktober komt er een Aalsters getinte film in de bioscoop: Niet Schieten, over de aanslag van de Bende van Nijvel in Aalst.

Maar er mag ook gelachen worden in Aalst en dat is wat de nieuwe FC Kampioenenfilm beoogt. De opnames komen volgend jaar naar Aalst carnaval, het feest van lach en spot.

"Een paar maanden geleden hebben we met de stad een verzoek gekregen van de makers van de nieuwe film van FC De Kampioenen. Men wilde in de carnavalsstoet enkele scènes opnemen en zocht een wagen van 35 tot 40 meter lang. Dan moet je dus bij de grote groepen zijn. We hebben alle grote carnavalsgroepen het voorstel gedaan", zegt Dirk Verleysen, voorzitter van het Feestcomité en kandidaat-gemeenteraadslid voor N-VA.

Christoph D'Haese (N-VA), werkt vanuit zijn bevoegdheid Stadsmarketing nauw samen met de filmproductie en de carnavalisten. "Dit is opnieuw een goeie zaak voor onze stad. Belangrijk is dat we aan alle grote groepen het voorstel hebben gedaan en dat er maar één groep kandidaat was: De Lodderoeigen", zegt Christoph D'Haese. "De productie van FC De Kampioenen wou eigenlijk een plaats voor een wagen in de stoet, maar het is beter dat ze samenwerken met een bestaande carnavalsgroep. Goed dat we de brug maken tussen carnavalisten en filmcrew", zegt de burgemeester.

De Lodderoeigen haalden al eens het televisiescherm toen ze Jani Kazaltzis een opleiding carnavalist gaven. "Er moeten nog enkele gesprekken plaatsvinden met de filmproductie maar zoals het er nu naar uitziet zullen De Lodderoeigen in opdracht van FC De Kampioenen een carnavalswagen bouwen. De groep loopt mee in de A-categorie van de stoet, dus helemaal vooraan. Het prijzengeld wordt gecompenseerd door de stad, voor het overige zal de groep geneutraliseerd worden. De Lodderoeigen zullen dus niet meedingen naar een plaats in het klassement", zegt D'Haese.

Er zal niet alleen tijdens carnaval worden gedraaid. "Enkele andere scènes zullen tijdens de Paasvakantie gefilmd worden. Daarvoor zal er één straat in Aalst een tijdje afgesloten worden", zegt D'Haese.