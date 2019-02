FC De Kampioenen in de carnavalsstoet: “20.000 extra toeschouwers en onbetaalbaar mooie citymarketing” Rutger Lievens

18 februari 2019

17u34 0 Aalst Deze ochtend werd aangekondigd dat MNM-presentatoren Peter Van De Veire en Julie Van den Steen mee zullen lopen in de Aalsterse carnavalsstoet, maar ze zijn natuurlijk niet de enige BV’s. Op de wagen van De Lodderoeigen zit de volledige cast van FC De Kampioenen, want tijdens de stoet wordt een deel van de nieuwe Kampioenen-film opgenomen. BV’s in de stoet, kunnen we van een trend spreken?

Het is niet de eerste keer dat er Bekende Vlamingen op een praalwagen door de straten van Aalst staan. Vorig jaar zetten De Zwisjelmoizen de carnavalskoppen van BV’s Lynn Van Royen, Steven Van Herreweghe, Frederik De Swaef en Leonard Santos op hun carnavalswagen. Er gingen ook al BV’s in levende lijve mee in de stoet. “Beschomt liet zanger Yves Segers ‘Wor zen die handjes’ zingen en ik herinner me ook nog dat Nicole en Hugo en in een verder verleden John Massis te zien waren in de carnavalsstoet van Aalst”, zegt Kris Van Vaerenbergh, oud-prins carnaval en drijvende kracht achter De Lodderoeigen.

Zijn carnavalsgroep had in 2017 al Jani Kazaltzis op de carnavalswagen. Dit jaar gaan ze een stapje verder en werken De Lodderoeigen samen met FC De Kampioenen. “Sommigen denken dat FC De Kampioenen het thema van onze groep is, maar die acteurs zullen dus echt op onze wagen te zien zijn”, zegt Kris Van Vaerenbergh. In december 2019 verschijnt de nieuwe film van FC De Kampioenen. Die zal ‘Viva Boma’ heten, en een deel daarvan wordt in Aalst opgenomen, tijdens de zondagstoet.

Snelcursus carnaval voor acteurs

De Lodderoeigen doet niet mee voor het prijzengeld, maar krijgen geld van de stad in ruil voor de mooie citymarketing. “Bij een koffie werden de plannen vorig jaar besproken. Wij van De Lodderoeigen wilden echt wel een wagen waar je fier mee kan buiten komen. De productieploeg van de film moet een script volgen. We contacteerden Bram De Baere om die twee wensen te verenigen. Het wordt een praalwagen in twee stuks, in totaal 70 meter wagen. Onze 150 figuranten zullen 12 verschillende kostuums dragen”, zegt Kris.

Ook de acteurs krijgen een snelcursus Aalst carnaval. “Ze hebben hun kostuums gepast en belden in paniek: alles is te groot. Bleek dat ze niks onder dat kostuum hadden aangetrokken. Een carnavalist doet verschillende laagjes onder zijn kostuum, want het kan koud zijn op carnavalszondag en het is soms lang wachten.”

20.000

Kris Van Vaerenbergh is blij dat De Lodderoeigen een bijdrage kunnen leveren aan het positieve imago van Aalst carnaval. “Als je ziet hoe dit ook begint te leven buiten Aalst, dan denk ik dat er veel meer volk zal komen kijken. De soapserie Thuis heeft een Thuisdag, Aalst carnaval wordt de FC De Kampioenen-dag. Ik verwacht 15.000 tot 20.000 extra toeschouwers doordat FC De Kampioenen meegaan in de stoet”, zegt hij.