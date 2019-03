Familie wil laatste wens van Marina vervullen: “Escorte naar crematorium met motards was haar droom” Oproep gelanceerd op sociale media om motards uit te nodigen mee te rijden. Koen Baten

09 maart 2019

12u28 169 Aalst De kinderen van Marina Van Durm (53) uit Aalst willen er alles aan doen om haar laatste wens te voltrekken. De vrouw overleed woensdag aan de gevolgen van een hartstilstand. Marina was sinds enkele jaren dol op motorrijden, en had als laatste wens om met een escorte van motards naar het crematorium gereden te worden. “Wij willen haar laatste wens vervullen en lanceerden daarom een oproep naar zoveel mogelijk motards om haar te begeleiden”, aldus haar kinderen.

Op 22 februari gebeurde bij Marina thuis het onverwachte. De levenslustige vrouw kreeg een hartstilstand. Een van haar kinderen en de partner van Marina konden haar nog reanimeren, maar op 6 maart overleed de 53-jarige vrouw toch aan de gevolgen van de hartstilstand in het ziekenhuis in Aalst. Voor de familie was het een bijzonder zware slag. “We zouden die avond nog naar de opening van de kermis gaan in Aalst. Ze voelde zich nog goed en had er zin in, maar plots was het gedaan”, klinkt het.

Vier jaar geleden ontdekte Marina de passie van het motorrijden. Ze reed niet zelf, maar zat wel achterop bij haar partner. Sindsdien had ze de smaak te pakken. “Het was eigenlijk verbazingwekkend. Vroeger wilde ze nooit weten van een motor omdat ze dat veel te gevaarlijk vond, maar toen enkele vrienden haar voor de eerste keer meenamen, was ze onmiddellijk verkocht”, zegt haar zoon Michaël.

Omdat ze zoveel hield van motorrijden had Marina ooit gezegd dat ze op haar begrafenis een stoet van motards wou. Toen de vrouw overleed, beslisten haar kinderen en familie meteen om deze droom in vervulling te laten gaan. “Er werd geen seconde getwijfeld. We besloten om via sociale media een oproep te lanceren, en die werd meteen enorm veel gedeeld”, aldus haar broer Robert.

“We krijgen heel veel steunbetuigingen en hebben al een paar bevestigingen van mensen die aanwezig zullen zijn.” Er kwamen zelf al reacties vanuit Limburg en Nederland. “Wij zijn enorm blij dat wij haar laatste droom in vervulling kunnen doen gaan. Het zal hoe dan ook een kippenvelmoment worden, maar een om nooit te vergeten”, klinkt het. Iedereen is welkom om mee de escorte te verzorgen. “Hoe meer motards er zijn hoe beter. Dan kunnen we voor een passend afscheid zorgen.”

De vrouw was bijzonder graag gezien bij de motorclub en alle kameraden. “Ze genoot van het leven, stond voor iedereen klaar, ze was rechtuit en kon zeggen waar het op stond, maar was ook een bijzonder lieve vrouw met een heel klein hart als het erop aankwam, en dat maakte haar zo geliefd bij iedereen”, aldus Michaël.

De optocht naar het crematorium van Aalst start om 10.00 uur aan het mortuarium van het OLV-ziekenhuis in Aalst.

Wie wil meerijden kan dit laten weten via robert.van.durm@telenet.be.