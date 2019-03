Familie vraagt nogmaals om uit te kijken naar vermiste tachtiger, ook in Aalst en Dendermonde Koen Baten

31 maart 2019

10u10 0 Aalst De familie vraagt nogmaals iedereen om uit te kijken naar Herman Eeman. De 84-jarige man uit Denderhoutem is intussen al zestien dagen vermist nadat hij vertrok met zijn wagen in Ninove. Deze werd teruggevonden langs het jaagpad in Ninove. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de man. Er werden al verschillende zoektochten gedaan, maar tot op vandaag is er nog altijd geen nieuws.

De familie beseft intussen dat ze waarschijnlijk geen goed nieuws zullen krijgen in verband met hun nonkel, maar wil toch nog eens oproepen naar mogelijke getuigen. “We willen hierbij ook vragen dat mensen in Dendermonde en Aalst uitkijken", zegt Nieke Rocks. “Mogelijk was er een sterke stroming en is hij daardoor al een heel eind verderop terecht gekomen.” De familie wil graag snel duidelijkheid om zo een mooi afscheid te kunnen organiseren voor Herman.

“Wij hopen dat alle fietsers en voetgangers wat extra mee willen uitkijken zodat we misschien een spoor opvangen. Wij zijn zelf al verschillende keren gaan zoeken, maar tot nu toe nog geen nieuws, en dat is het moeilijkste op dit moment", klinkt het. Wie meer info heeft of mogelijk iets gezien heeft kan contact opnemen met de politie.