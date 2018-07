Fairtrade-fietstocht door Faluintjes Rutger Lievens

23 juli 2018

09u11 1 Aalst De trekkersgroep FairtradeGemeente in Aalst organiseert een Fairtrade-fietstocht. De groep fietst op 29 juli door de groene Faluintjes.

"Fairtrade verdedigt immers niet alleen de zaak van boeren in verre landen maar wil ook eerlijke handel en duurzame initiatieven in de eigen regio in de kijker zetten. We fietsen door de groene Faluintjes, langs landelijke wegen en houden halt bij het kleinschalig voedselcollectief De Warme Meente te Moorsel en in de Werelwinkel van Aalst zeggen de organisatoren. "Telkens krijgen de deelnemers een uitleg over de werking van deze vrijwilligersorganisaties."

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 50 personen. Interesse? Vooraf inschrijven via users.telenet.be/ris-aalst. De fietstocht start om 14 uur en eindigt rond 18 uur.

start en aankomst: Hoeve De Croes, Achterstraat 18 in Meldert, aan de fietsenstalling van het internationaal folkloristische oogstfeest De Pikkeling.