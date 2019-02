Facelift voor bedrijventerrein Dender Noord: meer veiligheid en comfort voor fietsers Rutger Lievens

26 februari 2019

15u01 0 Aalst De stad geeft het bedrijventerrein Dender Noord in Hofstade een grondige facelift. Het moet er verkeersveiliger en comfortabeler worden voor fietsers. Op termijn komen er ook een nieuwe rotonde aan het einde van het Wijngaardveld en een bypass aan de Eendrachstraat.

Met de riolerings- en wegeniswerken in de Hekkestraat, Alverenbergbaan en Spuimeersenweg gaat de heraanleg van Dender Noord nu definitief van start. “Het projectgebied Dender Noord behelst vier bedrijvenzones in het noordelijk deel van de stad met een totale oppervlakte van 165 hectare: Noord II (Hekkestraat), Noord III (Tragel), Noord IV (Lion d’Or) en Noord V (Wijngaardveld). De komende jaren zullen deze terreinen stuk voor stuk opgewaardeerd worden met aandacht voor meer verkeersveiligheid en comfortabel fietsen”, zegt schepen van Openbare Werken Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

Tot en met juli zal er gewerkt worden in de Hekkestraat, in het deel tussen de Dekkersweg en de Spuimeersenweg en in de Spuimeersenweg zelf. Na het bouwverlof tot december 2019 wordt er gewerkt in de Hekkestraat tussen de Spuimeersenweg en het groenplein. De laatste fase van de werken start in het voorjaar van 2020. Dan wordt het deel tussen Plastiek Hofstade en de Dekkersweg en Alveringenbaan aangepakt.

Rotonde op Wijngaardveld

De herinrichting van de Hekkestraat in bedrijvenzone Noord II in Hofstade is slechts de start van het Dender Noord project. “Ook de andere bedrijventerreinen in het gebied worden de komende jaren aangepakt. Zo staat een rotonde aan het einde van het Wijngaardveld en een bypass aan de Eendrachtstraat op de planning. Na de werkzaamheden presenteert de hele zone zich als één geheel en zal het hoe dan ook aantrekkelijker zijn om te ondernemen en te werken in Aalst Noord”, zegt schepen van Economie Katrien Beulens (CD&V).

De stad zet sterk in om de hinder voor de bedrijven tijdens de werken tot een minimum te beperken. Om alle bedrijven vlot bereikbaar te houden zal de aannemer een strakke fasering van de werken aanhouden en onder andere werken met sneldrogend beton. Ook de bedrijvenvereniging vzw Dender Noord speelt hierin een belangrijke rol. Parkmanager, Isabelle Van den Nest, is het uniek aanspreekpunt tijdens de werken: Zij bundelt vragen en bekommernissen en wordt op elk werfoverleg door de stad uitgenodigd. De stand van zaken van de werken en een uitgebreid overzicht van de fases is te raadplegen via de website: www.aalst.be/werken-en- werven.