Facebookpagina steunt Vismooil’n en hebben al meer dan 1.500 likes Koen Baten

07 maart 2019

16u58 0 Aalst De Aalsterse carnavalsgroep de Vismooil’n krijgt enorm veel steunbetuigingen op sociale media na de heisa rond hun wagen waarbij enkele Joden werden afgebeeld. De Joodse gemeenschap, Europese Commissie en Unesco stellen zich hier vragen bij, maar er gaan ook heel wat positieve stemmen op.

Intussen werd zelfs al een Facebookpagina opgericht voor De Vismooil’n. Met de duidelijke titel ‘Weir willen de FB-pagina van de Vismooiln vedrom onlaain’ spreken ze hun steun uit naar de groep. Er werden ook verschillende afbeeldingen gemaakt met het opschrift ‘Je suis een vismooil' of ‘Zje swie Vismooil’. De Facebookpagina telt intussen al meer dan 1.500 leden en laat duidelijk weten dat zij de carnavalsgroep steunen en dat er geen censuur mag zijn tijdens Aalst carnaval. De afbeelding wordt massaal gedeeld op sociale media.

Intussen werd er ook al een evenement aangemaakt op Facebook om een mars te houden als steun voor de groep. Of die effectief zal plaatsvinden, is niet bekend. De groep zelf is aangeslagen door de bedreigingen die ze kregen na carnaval en heeft nog niet gereageerd.