Facebookpagina ‘Nightlife Aalst’ promoot het nachtleven Rutger Lievens

11 december 2018

18u37 0 Aalst De stad Aalst lanceert een nieuwe Facebookpagina ‘Nightlife Aalst’. “De bedoeling is dat de horeca uit het nachtleven in Aalst en deelgemeenten hier alle evenementen op post zodat mensen weten wat er in Aalst allemaal te doen is”, zegt schepen van Economie Katrien Beulens (CD&V).

Enige tijd geleden riepen schepen Katrien Beulens en coördinator horeca Toon De Backer de uitbaters van nachthoreca te Aalst bij elkaar om de ‘pijnpunten’ van het nachtleven in Aalst samen aan te kaarten. “Na een constructief overleg kwamen we tot 3 belangrijke pijlers, namelijk mobiliteit, veiligheid en communicatie”, zegt schepen Beulens (CD&V).

“Na het overleg bleek er voor ons wel wat werk aan de winkel. Elk van deze pijlers moet aangepakt worden met de nodige maatregelen in samenspraak met de betrokken personen en bevoegde diensten. Voor de pijler veiligheid ben ik blij om te zien dat de samenwerking met de politie ook heel nauw kan verlopen”, zegt ze.

Wat er allemaal te doen is in Aalst

Ondertussen is de Facebookpagina ‘Nightlife Aalst’ gelanceerd. “De bedoeling is dat de horeca uit het nachtleven hier alle evenementen op post zodat mensen weten wat er in Aalst allemaal te doen is”, zegt Beulens.

“De uitbaters beseffen dat ook zij hun steentje moeten bijdragen om dit verhaal te laten slagen en zien dit dan ook vol goede moed zitten. Hopelijk kunnen we met enkele aanpassingen de uitgaande jeugd de weg opnieuw naar Aalst laten vinden”, zegt ze.