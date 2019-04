Facebook zet verkiezingsadvertentie Vlaams Belang voortijdig stop: “Pure manipulatie” Rutger Lievens

19 april 2019

14u55 29 Aalst De verkiezingsadvertenties van Vlaams Belang Aalst op Facebook zijn offline gehaald. Het gaat om posts waarbij VB de link legt tussen de lage pensioenen en massamigratie en waarbij de partij oproept om de uitbreiding van de moskee tegen te houden. De partij had die berichten gesponsord om zo meer mensen te bereiken, maar Facebook heeft die advertentie stopgezet.

“We hebben tot nu twee berichten via Facebook geadverteerd en betaald. Ze zijn beiden voortijdig gestopt”, zegt Steve Herman van Vlaams Belang Aalst. “We krijgen als uitleg dat ze ‘niet conform hun advertentiebeleid’ zijn. Een bericht ging over de uitbreiding van de moskee, het andere was een gewone verkiezingsadvertentie van mezelf en Els waar niets agressiefs in stond. Wellicht zijn het linkse tegenstanders die onze berichten constant rapporteren.”

Steve Herman vindt het een beknotting van het recht op vrijheid van meningsuiting. “Dit is niet prettig zo vlak voor de verkiezingen, want we zeggen enkel de waarheid. Het is pure manipulatie van Facebook. Andere partijen hebben er duidelijk géén last van. De vrijheid van meningsuiting is er ver te zoeken. Ik hoop dat we alleszins een stuk van ons geld kunnen recupereren. Maar we blijven onze propaganda via Facebook verder verspreiden... We zijn nog maar net gestart”, zegt hij.

Het is niet de eerste keer dat Steve Herman in conflict komt met de gebruikersvoorwaarden van Facebook. “Helaas niet. Met de gemeenteraadsverkiezingen ben ik tot drie keer toe geblokkeerd en tenslotte volledig verwijderd van Facebook. Al mijn foto’s en contacten van de voorbije jaren was ik kwijt. Ik heb dan een nieuw profiel aangemaakt en ben van nul herbegonnen.”