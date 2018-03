Fabriek stinkt van Arend tot Sint-Job ONDERZOEK MEET GEURHINDER VAN TEREOS SYRAL RUTGER LIEVENS

28 maart 2018

02u48 0 Aalst De Aalstenaar wist het al, maar metingen wijzen uit dat zetmeelproducent Tereos Syral in Aalst een geur verspreidt die op een slechte dag te ruiken is van het Sint-Job tot de Arendwijk. Het bedrijf nv Olfascan registreerde met meettoestellen de reukhinder.

De gegevens zijn te lezen in het milieueffectenrapport dat opgemaakt werd toen Tereos Syral haar omgevingsvergunning aanvroeg én kreeg eind vorig jaar. "De geur van het bedrijf wordt tot op twee kilometer, of meer bij bepaalde omstandigheden, waargenomen", staat er in het rapport. "De belangrijkste geurpluim wordt veroorzaakt door de geurbronnen in het noordelijk deel van het bedrijf, meer bepaald de 'amyplusdroger' (gedroogd bijproduct van de bereiding van tarwezetmeel en tarwegluten, nvdr.). Hierbij ontstaat een typische 'bakgeur van voedingsproducten'". Een minder uitgesproken geur komt vanuit het middengedeelte, waar bio-ethanol wordt geproduceerd. Die geur wordt omschreven als 'gist, alcohol, deeg, de geur van brouwerijen'. Deskundigen van Olfascan omschreven de geur van de amyplusdroger als gebakken brood, geroosterd brood en gekookte rijst. Uit het onderzoek blijkt dat de fabriek sterk in de directe omgeving te ruiken is, zelfs - weliswaar in mindere mate - tot op de Grote Markt. In bepaalde weersomstandigheden is er geur tot aan de Capucienenlaan, soms tot de Arendwijk.





Onaanvaardbare hinder

"Uit de resultaten blijkt dat in de directe omgeving van het bedrijf de drempel van onaanvaardbare hinder voor een woonomgeving wordt overschreden. Bij zo'n situatie zouden systematisch klachten over geurhinder kunnen worden gemeld. Aangezien dit niet gebeurt, wordt aangenomen dat de buurt gewend is aan de geur, zodat ze niet als hinder wordt ervaren", aldus het rapport. Leo Paternot van Tereos Syral zegt dat het beperken van de geur altijd een bezorgdheid is geweest. "Het staat al jaren op de agenda van Tereos. Vandaag is de geursterkte al afgenomen, maar waar nodig zullen er samen met milieuvergunningscommissie nog acties volgen", zegt plant manager Leo Paternot.





Nadenken over toekomst

"Het is de olifant in de kamer van de Aalsterse politiek en het is goed dat dit ter sprake wordt gebracht", zegt Iwein De Koninck (CD&V), schepen van Leefmilieu. "Er moet over de toekomst van het eiland Chipka worden nagedacht, maar zolang de politiek er niet uit is, moet het bedrijf wel kunnen werken. "De geur is wel al veel beter dan 10 jaar geleden. Het is overal wel iets, in Denderleeuw hebben ze Rendac, in Wieze een chocoladefabriek."





Sam Van de Putte (sp.a) hoopt dat het meldpunt voor klachten serieus wordt genomen. "Het is belangrijk dat de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de vergunning nageleefd worden en dat dit nauwlettend wordt opgevolgd door de begeleidingscommissie", zegt hij.