Ezels aan lot overgelaten door eigenaar DIEREN KRIJGEN GEEN ETEN EN DRINKEN EN HEBBEN VERWONDINGEN KOEN BATEN

12 juli 2018

02u54 91 Aalst Een 15-tal ezels aan de Nedermolenstraat in Meldert is er slecht aan toe. De dieren staan er in een weide vol met plastic, krijgen amper eten en drinken en hebben zware verwondingen die niet verzorgd worden. "We moeten massaal klacht indienen", vindt Caroline Kennes, die ondertussen voor de dieren zorgt.

Op twee weilanden recht tegenover elkaar in een veldwegel in Meldert staan de beesten er stevig verwaarloosd bij. "Zonder enige of weinig bescherming tegen de hitte, met bijzonder lange hoeven die amper verzorgd worden, en heel wat open wonden op de benen en oren kunnen er toch vragen gesteld over de toestand van deze ezels", vertelt Caroline, die al jaren opkomt voor de dieren. "Op de ene weide staan ook twee mannetjes bij elkaar. Zij lopen steeds achter elkaar en vallen elkaar ook aan wat zorgt voor zware verwondingen, maar verzorging komt er niet." Een van de ezels heeft ook een grote open wonde aan zijn staart, dat trekt bovendien vliegen aan.





Eigenaar gekend

De eigenaar is bekend, maar weet steeds de dans te ontspringen wanneer er controles zijn of de politie komt kijken. "Ik vraag me echt af of hij beschermd wordt door iemand. Als je deze situatie ziet en je merkt op dat er na weken nog steeds geen verzorging is voor de dieren, dan durf ik mij hier toch sterk vragen bij te stellen", aldus Kennes. Niet alleen de verwondingen bij de dieren zitten Caroline erg diep. "De dieren krijgen ook amper water of eten van de eigenaar. Vaak kom ik 's avonds laat nog naar hier met emmers en flessen gevuld met water om de dieren te laten drinken. Vroeger kon ik de waterbakken zelf bijvullen, maar de eigenaar heeft ze nu in het midden van de weide gezet zodat ik er niet meer aan kan", klinkt het. Niet alleen Caroline verzorgt de dieren, want ze krijgt ook hulp van anderen.





Welzijn Vlaanderen, minister van Dierenwelzijn Ben Weyts, de politie en alle mogelijk instanties zouden op de hoogte zijn, maar nog steeds is er niets gebeurd om de beesten te helpen. "Als ik ze niet help of ze niets geef, krijgen ze ook niets, maar ik weet dat ik ook de eigenaar hiermee een plezier doe, want zo worden zijn dieren toch verzorgd door iemand anders. Daarom wil ik een oproep doen aan iedereen om klacht in te dienen, zodat de dieren eindelijk verplaatst kunnen worden."





Caroline is bezig met het oprichten van een vzw, zodat ze zich burgerlijke partij kan stellen tegen de eigenaar van de ezels. "Dit is van cruciaal belang, het zal alleen nog een tweetal maanden duren alvorens de vzw effectief is opgestart. Intussen hoop ik dat er natuurlijk misschien al actie kan ondernomen worden."