Extreem geval van verkeersagressie tijdens nieuwjaarsnacht: bestuurder Range Rover veroorzaakt ongeval, stapt uit en deelt rake klappen uit Koen Baten

01 januari 2019

05u37 4 Aalst Een ongeval tijdens de nieuwjaarsnacht op de Steenweg van Oudegem in Gijzegem is geëindigd in een zwaar geval van verkeersagressie. Verschillende getuigen bevestigen dit. De bestuurder en de inzittenden van de Range Rover kropen uit het voertuig, nadat hij op zijn zij belandde. “Daarna gingen ze door het lint en gaven ze de bestuurder van de witte personenwagen enkele rake klappen in het gezicht”, vertelt een getuige. Na de zware agressie gingen de mannen op de vlucht. De bestuurder van de Range had zelf geen voorrang gegeven.

Het ongeval gebeurde omstreeks 4.30 uur vannacht. De personenwagen reed in de richting van Aalst toen vanuit de Langehaagstraat plots het andere voertuig kwam gereden zonder voorrang te verlenen. De bestuurder reed de Range Rover aan in de flank, waardoor deze aan de overkant van de weg op zijn zij terecht kwam. Bij het ongeval raakte een derde voertuig, een geparkeerde wagen, licht beschadigd doordat de SUV er tot stilstand tegen kwam. Ook de witte personenwagen kwam aan de andere kant van de weg terecht. De schade aan beide voertuigen was groot en zijn waarschijnlijk rijp voor de schroothoop.

Alsof de impact van het ongeval nog niet zwaar genoeg was, gingen daarna ook nog eens alle inzittenden van de Range Rover door het lint. “Mijn man zag hoe er uit de wagen meer dan vijf personen kropen, en dat ze afstapten op de bestuurder van het ander voertuig”, zeggen Amy en haar vriend Kevin. “Daar werden enkele rake klappen uitgedeeld aan de bestuurder. De passagier van de wagen riep om hulp. Enkele andere mensen kwamen tussen en konden de vechtpartij stoppen”, klinkt het. “Enkele betrokken personen hielden zich daarna op aan het bushokje even verderop toen de politie aankwam.

Intussen zouden er ook al enkele vrienden en andere personen verwittigd zijn die ook ter plaatse kwamen. Na de vechtpartij sloegen de daders op de vlucht. Enkel de bestuurder kon tegengehouden worden door een andere getuige. “Hij sprak Frans en gebrekkig Nederlands”, klinkt het. “Ik heb ook het slachtoffer gezien, die volledig onder het bloed zat en zijn hoofd was gezwollen van de slagen die hij gekregen had. Hij was wel altijd bij bewustzijn tijdens de feiten", klinkt het.

De politie zou de bestuurder van de Range Rover hebben meegenomen als een van de verdachten. Hoe het op dit moment met het slachtoffer is, is niet duidelijk.